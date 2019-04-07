СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матчаРБК 15:38

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

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