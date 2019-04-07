Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матчаРБК 15:38

СКА
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Наиль Якупов
16'
Наиль Якупов
23'
34'
Мэт Робинсон
36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
46'
ЦСКА
СКА
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СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.
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