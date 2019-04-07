Хоккей
СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матчаРБК 15:38
СКА—
ЦСКА
3 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
Наиль Якупов
|16'
Наиль Якупов
|23'
|34'
Мэт Робинсон
|36'
Мэт Робинсон
Никита Гусев
|46'
СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.
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