Футбол
Спорт-Экспресс«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Луч»
Обе команды завершали матч вдесятером после удалений на 51-й минуте Саида Алиева и Кирилла Суслова. «СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает шестое место. У «Луча» 13 очков и девятое место.
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