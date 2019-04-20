Футбол
«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Факел»Sport24.ru вчера в 11:50
В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» в Воронеже одержал победу над местным «Факелом» — 3:1. Максим Казанков вывел хабаровскую команду вперед на 8-й минуте, в начале второго тайма забил Иван Хомуха, а на 57-й минуте отличился Владимир Камеш.
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Воронежский «Факел» проиграл первый матч при новом тренере «СКА-Хабаровску»
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