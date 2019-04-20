«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Факел»Sport24.ru вчера в 11:50

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» в Воронеже одержал победу над местным «Факелом» — 3:1. Максим Казанков вывел хабаровскую команду вперед на 8-й минуте, в начале второго тайма забил Иван Хомуха, а на 57-й минуте отличился Владимир Камеш.

Единоборства Оверим нокаутировал Олейника на UFC Fight Night 149 В первом раунде главного боя турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге россиянин Алексей Олейник проиграл Алистару Овериму техническим нокаутом в первом раунде.

Происшествия Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.

Происшествия Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Армия и оружие 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Политика Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.

Общество Загитова отписалась от Медведевой в Instagram Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.

Политика Пушков прокомментировал отказ суда снять Зеленского с выборов Российский сенатор Алексей Пушков назвал предсказуемым решение суда Киева об отклонении иска с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Общество Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».

Общество В столичный регион идет летнее тепло Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Авто В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.

Культура Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.

Общество Названы пять самых опасных животных России Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.

Политика Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами» Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.

Общество В Челябинске сегодня пройдёт митинг против строительства неподалеку от города горно-обогатительного комбината Горно-обогатительный комбинат власти хотят построить в 12ти километрах от Челябинска и Шершнёвского водохранилища – единственного источника питьевой воды для города.

Политика Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец» Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".