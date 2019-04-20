Футбол

«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Факел»Sport24.ru вчера в 11:50

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» в Воронеже одержал победу над местным «Факелом» — 3:1. Максим Казанков вывел хабаровскую команду вперед на 8-й минуте, в начале второго тайма забил Иван Хомуха, а на 57-й минуте отличился Владимир Камеш.
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«СКА-Хабаровск» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Факел»

Чемпионатвчера в 12:28

«СКА-Хабаровск» одолел «Факел»

Спорт-Экспрессвчера в 12:08

«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Факел»

Sport24.ruвчера в 11:50

«СКА-Хабаровск» победил в Воронеже «Факел»

Обозреватель Врнвчера в 11:53

«Факел» проиграл «СКА-Хабаровску»

Матч ТВвчера в 11:53

«Факел» проиграл «СКА-Хабаровску» в Воронеже

РИА Воронежвчера в 12:06

Воронежский «Факел» проиграл первый матч при новом тренере «СКА-Хабаровску»

КП - Воронежвчера в 12:11
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Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Пострадавшие при пожарах в Забайкалье получат компенсацию от властей

Жители Забайкальского края, пострадавшие при природных пожарах в регионе, получат материальную компенсацию в размере 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики Лилия Эгалегердиева во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тайно проникнуть на территорию ДНР в районе поселка Октябрь.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено 19 апреля в 07:56
Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Хоккей

«Вашингтон» с 3 очками Овечкина разгромил «Каролину» и повел в серии

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Армия и оружие

В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Обновлено вчера в 17:58
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в Instagram

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Алина Загитова отписалась от другой фигуристки Евгении Медведевой в Instagram.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
Религия

Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Политика

Пушков прокомментировал отказ суда снять Зеленского с выборов

Российский сенатор Алексей Пушков назвал предсказуемым решение суда Киева об отклонении иска с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 15:59
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

Обновлено вчера в 01:01
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено вчера в 15:46
Авто

В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили

Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено вчера в 09:51
Культура

Правительство РФ поручило расширить репертуар театров оперы и балета

Вице-премьер РФ Ольга Голодец поручила министерству культуры проанализировать репертуары театров оперы и балета, учитывая возрастные категории зрителей, сообщается на сайте правительства.
Обновлено вчера в 07:11
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Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено 19 апреля в 11:53
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика

Порошенко назвал ополченцев Донбасса «повстанцами»

Напоминаем, что после дебатов, проигранных Порошенко вчистую, главным аргументом уходящего президента Украины против Зеленского стало употребление последним термина «повстанцы» в отношении ополченцев ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 09:06
Армия и оружие

Израиль испытал ракеты против С-300

Обновлено вчера в 04:30
Общество

В Челябинске сегодня пройдёт митинг против строительства неподалеку от города горно-обогатительного комбината

Горно-обогатительный комбинат власти хотят построить в 12ти километрах от Челябинска и Шершнёвского водохранилища – единственного источника питьевой воды для города.
Обновлено вчера в 16:59
Космос

Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
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Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

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