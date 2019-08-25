Футбол
«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир»Советский спорт 05:25
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
|48′
Адлан Кацаев
|57′
Владислав Камилов
|78′
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Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия
В Ростовской области заключенный сбежал из колонии
"25 августа 2019 года осужденный, отбывающий наказание в ФКУ ИК-14 ГУ ФСИН России по Ростовской области, оставшись без должного надзора, совершил побег с территории исправительной колонии", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:57
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Футбол
ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» в матче 7 тура РПЛ
В Москве стартовала воскресная программа седьмого тура российской премьер-лиги по футболу, где ЦСКА на своем домашнем стадионе принимал грозненский "Ахмат".
Обновлено в 11:53
Хоккей
«Трактор» выиграл у «Металлурга» и стал победителем Мемориала Ромазана
Голы Лукаша Седлака и двукратного победителя Кубка Гагарина Сергея Конькова позволили «Трактору» победить и в матче и в турнире в целом.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В Барселоне эвакуировали пляж из-за взрывного устройства
Полиция Барселоны эвакуировала один из самых популярных пляжей Сант Себастиа у исторического центра города из-за обнаруженного взрывного устройства.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
Смартфон Honor V30 получит модем 5G
По словам официального представителя, новинка получит модем 5G.В социальной сети Weibo появилось сообщение о том, что смартфон Honor V30 станет первым гаджетом в истории производителя, который будет работать с беспроводными сетями нового поколения 5G.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Культура
Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта
Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен морпех ВСУ
Обновлено в 13:34
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
Лидирует Ливерпуль, победивший во всех трех встречах. Тоттенхэм дома уступил Ньюкаслу 0:1. Вулверхэмптон поделил очки с Бернли 1:1.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В ТЦ Солнечногорска на ребенка упала дверь
Дверь в строительном магазине в подмосковном Солнечногорске упала на ребенка, сообщил ТАСС в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике
В «Кубанском казачьем войске» выясняют обстоятельства инцидента с избиением мужчины казаками в Геленджике.
Обновлено в 13:07
Происшествия
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Тексбанк предложил новый вклад
В период с 1 сентября по 30 ноября Тексбанк предлагает открыть вклад "Яркая пора".
Обновлено в 05:15
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Единоборства
Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO
В субботу, 24 августа, российский боксер Сергей Ковалев одержал победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.
Обновлено вчера в 15:32