Футбол
«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир»Советский спорт 05:25
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
|48′
Адлан Кацаев
|57′
Владислав Камилов
|78′
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Общество
Девушка Роналду: «Ношу сексуальное нижнее белье — важно соблазнять мужчину и делать его счастливым»
Обновлено в 06:40
Общество
Покрасу Лампасу обещали оказать «достойный приём» в Екатеринбурге
Ранее крест залили гудроном рабочие. Сегодня православные активисты в Екатеринбурге вышли на улицы и требуют удалить граффити.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Эксперт рассказал про способы, минимизирующие вред от смартфона
Научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут объяснила, какие правила и способы помогут минимизировать вред от использования смартфона.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Росгвардия начала проверку после ролика с людьми в форме «на обеде»
Росгвардия начала служебную проверку после появления в сети ролика, где люди в форме игнорируют сообщения о преступлении, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
Обновлено в 02:53
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Политика
Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США
Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Футбол
ЦСКА и «Ахмат» объявили стартовые составы
ЦСКА и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:19
Политика
В Кремле объяснили отставку посла в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух стран.
Обновлено вчера в 15:16
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Политика
В США российский пулемет признали лучшим в мире
В США журнал National Interest признал российский пулемёт Калашникова ПКМ (РКМ) лучшим в мире среди переносимого стрелкового оружия.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Реальная опасность: как «наплыв» комаров с тропическими болезнями угрожает россиянам
На днях медики выступили с предупреждением к жителям юга России о том, что им угрожают смертельные тропические болезни.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Вертолет столкнулся с самолетом на Майорке
Обновлено в 10:12
Политика
МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой. Отец его оправдал
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что это "оскорбление национальной валюты" Сын актера и ведущего Игоря Верника, Григорий Верник опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой вытирает нос пятитысячной купюрой.
Обновлено в 07:41
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
«Ливерпуль» может продать Салаха
Напомним, что в минувшем сезоне Мохамед Салах принял участие в 52 матчах за «Ливерпуль», записал на свой счёт 27 голов и отдал 13 результативных передач, а также стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 07:29
Политика
Кравчук заявил, что крымчане сами попросятся на Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в будущем крымчане сами захотят, чтобы полуостров вернулся в состав Украины.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Политика
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Объемы поставок дизеля из Москвы в Киев в августе снизились в два раза, доля российского дизеля на рынке составит около 20 процентов, сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 08:30
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Происшествия
На Украине испортили мемориал участникам конфликта в Донбассе
В Житомирской области Украины неизвестные облили красной краской мемориал, посвящённый участникам вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Франции
"По приглашению министра иностранных дел Франции глава МИД нашей страны Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Биарриц, где проходит саммит G7, для продолжения консультаций по поводу последних инициатив президентов Ирана и Франции", - написал Мусави в Twitter.
Обновлено в 09:50
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Путешествия
В Москве составили портрет типичного туриста
По данным комитета по туризму Москвы, портрет типичного туриста в столице составлен по результатам соцопроса за первое полугодие 2019 года, в котором приняли участие 17 тысяч респондентов из России и 2,4 тысячи иностранных граждан.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Слепую женщину с собакой не пустили в автобус, в Уфе начали проверку
В Прокуратуре Башкирии начали проверку после того, как незрячей женщине с собакой-поводырем не дали зайти в автобус.
Обновлено вчера в 08:36