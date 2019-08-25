Футбол

«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Армавир»Советский спорт 05:25

СКА-Хабаровск — Армавир
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Адлан Кацаев
48′
Адлан Кацаев
57′
Владислав Камилов
78′
1 фото
Армавир, имея в активе 12 очков, занимает десятое место.
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