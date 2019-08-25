Футбол
«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир» в десятом туре ФНЛREGNUM 05:28
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» нанес поражение с разгромным счетом команде «Армавир» в матче десятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра прошла на поле хабаровского стадиона имени Ленина и закончилась разгромом гостей со счетом 3:0. Первый тайм прошел без забитых мячей.
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