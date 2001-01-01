Футбол
«СКА-Хабаровск» примет «Зенит-2»Открытый город 02 мая в 21:05
В субботу, 4 мая, в 17.00 ФК «СКА-Хабаровск» в рамках 35-го тура Олимп-Первенства ФНЛ по футболу сезона 2018-2019гг. на своем поле примет ФК «Зенит-2» (Санкт-Петербург), сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу армейского клуба.
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