Футбол

«СКА-Хабаровск» покинули 9 футболистовSport24.ru 04:58

Сразу 9 футболистов покинули «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Из команды ушли Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Виталий Принтеда, Александр Черевко и Александр Радченко.
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«СКА-Хабаровск» покинули девять футболистов

Soccer.ru07:17

Девять игроков покинули «СКА-Хабаровск»

Матч ТВ05:08

Футболисты «СКА-Хабаровск» остались без девяти игроков

Хабаровский край сегодня02:00

«СКА-Хабаровск» покинули 9 футболистов

Sport24.ru04:58

Девять футболистов покидают «СКА-Хабаровск»

Спорт-Экспресс04:36

Девять игроков покинули «СКА-Хабаровск»

Sportbox.RU05:08

«СКА-Хабаровск» покидают 9 футболистов

Открытый город02:20
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СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
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Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
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Происшествия

Мигранты устроили массовую драку в Боснии и Герцеговине

МВД Унско-санского кантона Боснии и Герцеговины сообщило, что в центре временного приема "Мирал" в городе Велика-Кладуша в ночь на среду мигранты устроили массовую драку.
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Транспорт

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В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
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Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».
Обновлено в 07:46
Наука

Представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
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Общество

В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку

В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку.
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Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

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В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Общество

Первый легальный бордель с куклами открылся в Петербурге

В среду, 5 июня, в Петербурге открылось первое легальное заведение, где взрослые люди могут насладиться близким общением с реалистичными куклами.
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Политика

Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Авто

Золотой Aurus Senat представили на ПМЭФ

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
Культура

Новую песню записал 83-летний Ален Делон

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Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
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Музыка

Кельтский оркестр волынок выступит на фестивале «Спасская башня»

Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов ожидается в Москве.
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Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
Обновлено в 05:58
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«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»

Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
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Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
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Объявлена цена на новый кроссовер Haval F7

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Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Сообщается, что всего на прием были приглашены шестьдесят гостей Президент США Дональд Трамп устроил торжественный ужин в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне, передает РИА Новости.
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Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в среду

Доллар слегка снижается, евро повышается на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать направление движения основных валютных пар.
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«Россия 24» решила разоблачить ошибки «Чернобыля», но ошиблась сама

Авторы программы о неточностях в сериале "Чернобыль", вышедшей на телеканале "Россия 24", допустили фактическую ошибку.
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Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
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Россия и Словакия найдут выгодные обеим сторонам решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
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