Футбол

«СКА-Хабаровск» покинули 9 футболистовSport24.ru 04:58

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Сразу 9 футболистов покинули «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Из команды ушли Дмитрий Кабутов, Олег Алейник, Виталий Принтеда, Александр Черевко и Александр Радченко.
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