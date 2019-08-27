Футбол
Советский спорт«СКА-Хабаровск» подписал японца
Помимо Японии и Латвии 28-летний хавбек успел поиграть в США, Мексике, Белоруссии, Узбекистане, Катаре и Южной Корее. Сато чемпион и обладатель Кубка Латвии. Также на счету футболиста два матча за сборную Японии.
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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Минори Сато. Это первый японский игрок в истории ФНЛ
Sport24.ruвчера в 14:20
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Политика
Коломойский назвал условие переизбрания Зеленского на второй срок
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал в интервью изданию «Цензор.нет», почему президента Украины Владимира Зеленского могут переизбрать на второй срок.
Lenta.ru 00:43
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
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79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие
Визит Эрдогана в Россию совпал с отставками турецких генералов
Визиту турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрогана в Россию предшествовали отставки внутри армии Турции.
Независимая газета вчера в 07:35
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес
Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой
Певица сделала это после Светланы Лободы. Алла Пугачева ранее «благословила» украинскую певицу в ходе конкурса «Новая волна».
Чистовик 01:08
Политика
В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, взятой у границы с КНДР, после сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с завода по производства урана в уезде Пхёнсан в Желтое море.
РБК 02:36
Политика
Владимир Путин посетил новый аэропорт Саратова «Гагарин»
Владимир Путин прибыл в новый аэропорт Саратова из Жуковского, где посетил авиасалон МАКС-2019 и провел встречу с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.
Южный Федеральный вчера в 15:06
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Политика
Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для восстановления G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверен, что «уход» России из Крыма создал бы «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».
Коммерсантъ 01:51
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей в Тольятти
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Музыка
Певица Билли Айлиш «проспала» премию MTV Video Music Awards
Американская певица Билли Айлиш рассказала, что проспала музыкальную премию MTV Video Music Awards.
Известия 00:43
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину.
РИА Новости вчера в 17:59
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Политика
В Пуэрто-Рико объявлен чрезвычайный режим из-за шторма «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в островном государстве Пуэрто-Рико, ассоциированном с США, из-за шторма «Дориан».
REGNUM 02:06
Кино
Студия «Мельница» прорабатывает образ подружки Лунтика
Экономика сегодня вчера в 23:28
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
Полиция проверяет сообщение о стрельбе у школы в Калифорнии
Американская полиция проверяет сообщения о стрельбе в районе школы американского города Риверсайд (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной полиции на официальной странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:47
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Футбол
«ПСЖ» спешит подписать Манджукича из-за травм Мбаппе и Кавани
Парижане спешат приобрести хорвата из-за того, что нападающие Эдинсон Кавани и Кильян Мбаппе получили травмы.
Спорт-Экспресс вчера в 19:41