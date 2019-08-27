Футбол
Матч ТВ«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника из Японии
Состав «СКА-Хабаровск» пополнил японский хавбек Минори Сато. Футболист будет выступать под номером 14.
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«СКА-Хабаровск» подписал контракт с Минори Сато. Это первый японский игрок в истории ФНЛ
Sport24.ruвчера в 14:20
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество
В пригороде Владивостока из-за разлива реки эвакуировали людей
В пригороде Владивостока из-за разлива реки Богатая эвакуировали шестерых человек - жителей частных домов на улице Пшеничная, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Российская газета вчера в 22:08
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Газета.Ru вчера в 03:35
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал действия Сирии в Идлибе
Действия сирийской армии, которая якобы допускает бомбардировки гражданских объектов в зоне деэскалации в Идлибе, мешают выполнению сочинского меморандума по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру вчера в 11:17
Экономика
Forbes назвал самые богатые российские семьи
Гуцериевы пятый год подряд держатся на первом месте в рейтинге самых богатых российских семей, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 01:32
Здоровье
Нижнетагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку
Хирурги из Нижнего Тагила получат дополнительные выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщили в Минздраве.
Вести.Ru 03:28
Авто
Hyundai Tucson нового поколения будет трехрядным
Как и все новинки корейской марки, Hyundai Tucson обзаведется массивной «каскадной» радиаторной решеткой, какую мы уже наблюдали на новом Santa Fe, Venue и еще увидим на совершенно новом Hyundai Creta.
32CARS.ru 01:06
Здоровье
Учёные рассказали, кому нельзя есть сыр
Газета Кемерова 02:20
Происшествия
В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей
Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Интернет
В США экс-сотрудника Google обвинили в краже технологий компании
Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях.
ТАСС вчера в 16:22
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Авто
Mercedes-Benz представила GLE Coupe нового поколения
Новое купе Mercedes-Benz GLE Coupe и его «брат» AMG GLE 53 сегодня были официально представлены немецким автопроизводителем.
SpeedMe вчера в 23:22
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
После подачи Вальбуэна с правого фланга мяч заметался в районе вратарской, защитники и Крицюк нервно пытались спасти ситуацию и не сумели помешать как раз нежданно оказавшемуся в основе Эль-Араби протолкнуть его в сетку - 1:1, 11-я минута.
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке
Известия вчера в 16:18
Политика
Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
РИА Новости 02:41
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась кадрами обнаженной фотосессии
Одна модная фотосессия следует за другой. Но вот накануне модель поделилась в «сторис» свежими и горячими кадрами.
Телепрограмма вчера в 19:28
Гаджеты
Появились системные требования Borderlands 3
Студия Gearbox Software назвала системные требования PC-версии Borderlands 3.
Городской портал Новый Нижний 03:20
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России
По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.
REGNUM 00:38
Кино
Умерла актриса Людмила Мальцева
Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.
ТАСС вчера в 09:28
Кино
Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна
Игромания.ру вчера в 19:00
Происшествия
В Мексике 23 человека погибли после пожара в баре
По меньшей мере 23 человека погибли и еще 13 получили тяжелые ранения в результате пожара в баре в Мексике, говорится в заявлении, опубликованном на странице генпрокуратуры штата Веракрус в Twitter.
РИА Новости 03:43
Происшествия
На Украине два человека погибли при взрыве и обрушении в жилом доме
Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
РБК 03:27
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10