Футбол
Матч ТВ«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника из Японии
Состав «СКА-Хабаровск» пополнил японский хавбек Минори Сато. Футболист будет выступать под номером 14.
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Космос
Последнее интервью с Николаем Кардашёвым и судьба обсерватории «Спектр-М»
Звали его — да, Николаем Семёновичем Кардашёвым.
Life.ru 07:20
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Футбол
Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ 09:45
Футбол
Футбольный матч в Бразилии был прерван из-за дыма от горящей Амазонии
RT на русском 15:23
Происшествия
На МЦК остановилось движение поездов по часовой стрелке
Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) во вторник вечером временно приостановлено по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.
Интерфакс 15:04
Общество
Разработаны нормы поведения российских учителей в соцсетях
Минпросвещения и общероссийский профсоюз работников образования совместно разработали регламентированные нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях.
Ридус 14:10
Политика
Против Парубия возбудили дело из-за трагедии в Одессе в 2014 году
Ведомство проверит причастность Парубия к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.
РИА Новости 11:11
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургического отделения ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 15:06
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова порассуждала о недостатках собственной внешности
Накануне новая пассия юмориста рассказала о недостатках собственной внешности.
Телепрограмма 10:01
Политика
Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в выдаче визы РФ
Ранее посольство России в Вашингтоне и российский МИД прокомментировали аналогичную жалобу сенатора Джонсона, который уверял, что ему было отказано в выдаче визы.
Российская газета 15:25
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Общество
Минимальную пенсию в Москве с 1 сентября повысили до 19,5 тыс. рублей
Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена с 1 сентября на 2 тысячи рублей в месяц - до 19,5 тысяч рублей.
Интерфакс 09:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми записал шуточный клип про море
Известный телеведущий, юморист Максим Галкин и знаменитая певица Алла Пугачева растят двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор 05:35
Экономика
ФАС оштрафовала Samsung на 2,5 млн рублей
Российская структура южнокорейской корпорации Samsung («Самсунг Электроникс Рус Компани») получила штраф в размере 2,5 млн руб. за координацию цен на смартфоны и планшеты, говорится в сообщении на сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 11:39
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО 02:58
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельбы из самого мощного в мире миномета
Военное обозрение 04:22
Происшествия
Полицейские задержаны по подозрению в надругательстве в Анапе
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможное участие Владимира Путина в саммите G7.
РИА Новости 13:11
Экономика
Бразилия разрешила ввоз российской говядины
RT на русском 09:21
Авто
Электросамосвал Kuhn Schweitz самостоятельно генерирует электроэнергию
Новости Интернета вещей вчера в 02:53
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Megaobzor.com 25 августа в 08:53
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает на пляже топлес
Кажется, Любовь Успенская планирует заполучить звание не только королевы русского шансона, но и эпатажа.
Wday.ru 12:00
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Политика
Актер из сериала «Слуга народа» взял интервью у Зеленского
Актер из сериала «Слуга народа» Станислав Боклан взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского по итогам его 100 дней президентства.
BFM.ru 15:50
Культура
Паспарту из «Форта Боярд» посетил выставку Айвазовского в Кронштадте
Как передает корреспондент «СПб ведомостей», Исполнитель роли Паспарту в легендарной телепередаче «Форт Боярд» посетил Кронштадт, где 27 августа побывал на выставке художника Айвазовского.
Санкт-Петербургские ведомости 08:55
Единоборства
Сергей Харитонов: «Думаю, что победил бы Стипе Миочича»
Российский тяжеловес Сергей Харитонов считает, что в бою с чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем он одержал бы победу.
Sports.ru 13:28