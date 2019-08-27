Футбол

Матч ТВМатч ТВ«СКА-Хабаровск» подписал полузащитника из Японии

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Состав «СКА-Хабаровск» пополнил японский хавбек Минори Сато. Футболист будет выступать под номером 14.
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