Футбол

«СКА-Хабаровск» победил в Воронеже «Факел»Обозреватель Врн 11:53

Воронежский "Факел" в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уступил в родных стенах "СКА-Хабаровск" — 1:3. Коллектив из столицы Черноземья встретился с дальневосточными "армейцами" на поле Центрального стадиона профсоюзов в субботу, 20 апреля.
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«СКА-Хабаровск» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Факел»

Чемпионат12:28

«СКА-Хабаровск» одолел «Факел»

Спорт-Экспресс12:08

Воронежский «Факел» проиграл первый матч при новом тренере «СКА-Хабаровску»

КП - Воронеж12:11

«СКА-Хабаровск» победил в Воронеже «Факел»

Обозреватель Врн11:53

«Факел» проиграл «СКА-Хабаровску»

Матч ТВ11:53

«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Факел»

Sport24.ru11:50

«Факел» проиграл «СКА-Хабаровску» в Воронеже

РИА Воронеж12:06
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Происшествия

В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Гаджеты

Xiaomi проверила на прочность свой смартфон Redmi Y3

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Музыка

Дочь Алсу вышла в финал шоу «Голос. Дети» с песней Началовой

Микеллу Абрамову поддержали около 44% проголосовавших телезрителей. Таким образом, девочка получила право вернуться в проект.
Обновлено в 11:10
Происшествия

СК обвиняет гендиректора оператора «Пулково» в загрязнении реки Новой

Следственный комитет России предъявил обвинение в загрязнении реки Новая генеральному директору ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Владимиру Якушеву.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи

Обновлено в 13:55
Происшествия

В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Гаджеты

Макеты новых iPhone подтвердили слухи о новом дизайне

Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал макеты iPhone 2019 года, которые подтвердили слухи насчёт дизайна моделей.
Обновлено в 13:37
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Гаджеты

Эксперты: Скоро клавиатуры полностью уйдут в прошлое

Эксперты в сфере современных IT-технологий уверены, что клавиатуры уже в скором будущем полностью уйдут в прошлое.
Обновлено в 11:01
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей

Дубль Радулова принес «Далласу» победу над «Нэшвиллом»

"Даллас Старз" одержал победу над "Нэшвилл Предаторз" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:34
Футбол

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:59
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика

Суд отказался снимать Зеленского с выборов

В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено в 18:04
Политика

В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным

Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы

Обновлено в 16:30
Недвижимость

Квартирный вопрос дошел до Берлина

По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено в 03:22
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его слова о суверенитете страны были адресованы тем, кто пытается уничтожить государство.
Обновлено в 06:39
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