Футбол
«СКА-Хабаровск» победил в Воронеже «Факел»Обозреватель Врн 11:53
Воронежский "Факел" в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уступил в родных стенах "СКА-Хабаровск" — 1:3. Коллектив из столицы Черноземья встретился с дальневосточными "армейцами" на поле Центрального стадиона профсоюзов в субботу, 20 апреля.
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