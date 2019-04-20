«СКА-Хабаровск» победил в Воронеже «Факел»Обозреватель Врн вчера в 11:53

Воронежский "Факел" в матче 32-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) уступил в родных стенах "СКА-Хабаровск" — 1:3. Коллектив из столицы Черноземья встретился с дальневосточными "армейцами" на поле Центрального стадиона профсоюзов в субботу, 20 апреля.

Авто В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.

Футбол Семак объяснил стычку со скамейкой «Краснодара» После победы над «Краснодаром» главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку, которая возникла из-за замен сине-бело-голубых.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.

Политика Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.

Происшествия В Омске двое детей утонули, провалившись под лед Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.

Наука Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.

Экономика Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка» Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).

Политика Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».

Авто Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.

Футбол Хет-трик Переса помог «Ньюкаслу» обыграть «Саутгемптон» «Ньюкасл» на своем поле нанес поражение «Саутгемптону» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Три гола в этой встрече забил Айосе Перес.

Шоу-бизнес Наталья Подольская продемонстрировала поклонникам фото без макияжа Недавно звезда продемонстрировала своим поклонникам фото без макияжа и заявила об идеальных бровях.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Общество Падение метеорита в Нижегородской области попало на видео В Сети появилось видео падения светящегося объекта в небе в Нижегородской области.

Космос Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево Новый сезон астрономических наблюдений открылся в обсерватории «Старая башня» в селе Червишево Тюменского района.

Шоу-бизнес Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.