Футбол
«СКА-Хабаровск» победил «Чайку» благодаря дублю КацаеваСпорт-Экспресс 15:16
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ. В матче 4-го тура хабаровчане обыграли "Чайку" - 2:0. Оба мяча провел хавбек Адлан Кацаев.
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Наука
Капсула Hyperloop установила очередной новый скоростной рекорд
Обновлено 22 июля в 16:48
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о том, что девушку-инвалида выгнали из ТЦ
Следователи проверят информацию СМИ об инциденте в одном из торговых центров Москвы, откуда охрана силой вывела девушку, предположительно с ограниченными возможностями, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 15:41
Общество
В МВД предложили приравнять анаболики к наркотикам
В МВД предложили включить анаболики в перечень сильнодействующих наркотических средств.
Обновлено в 10:25
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено в 16:20
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
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Обновлено в 15:02
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Культура
В Бугульме близится суперфинал танцевальной битвы
Чуть меньше месяца остается до суперфинала танцевальных соревнований «Dance Battle 2019»*, во время которого под зажигательные музыкальные ритмы сразятся победители отборочного тура.
Обновлено в 04:10
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Алексея Навального арестовали на 30 суток
Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестовали на 30 суток, сообщает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.
Обновлено в 15:39
Футбол
Заболотный забил за «Зенит-2» в ПФЛ
Ранее свой последний гол Заболотный забил 8 ноября 2018 года в матч «Бордо» – «Зенит» в Лиге Европы.
Обновлено в 12:05
Политика
В Минтруде считают, что программа маткапитала должна быть бессрочной
Первый заместитель главы Министерства труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости рассказал, что, по мнению специалистов ведомства, программа материнского капитала должна стать бессрочной.
Обновлено в 20:27
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Общество
Принципы организации рабочего пространства
Большое значение имеет освещение рабочего пространства.
Обновлено в 14:58
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
Обновлено в 18:35
Общество
Гороскоп на вторник, 23 июля: ощущается влияние позитивных тенденций
Астропрогноз на вторник, 23 июля, обещает представителям всех знаков Зодиака удачный день с сильным влиянием позитивных тенденций.
Обновлено 22 июля в 09:28
Армия и оружие
Джонсон даст указания на случай ядерной войны
Премьер-министр Британии Борис Джонсон начнет свою карьеру на новом посту с того, что собственноручно напишет письма командующим атомными подводными лодками на случай ядерной войны.
Обновлено в 13:34
Экономика
Россияне стали реже покупать бытовую химию
По их данным, около 80% стиральных порошков, 71% кондиционеров для белья и 52% чистящих средств россияне покупают со скидкой.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Посольство в Сеуле опровергло сообщения об извинении за действия ВКС
Посольство России в Южной Корее опровергло сообщения о принесении извинений после того, как Сеул заявил, что российские самолеты вторглись в воздушное пространство страны над островами Токто в Японском море.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Политика
Соловьев: обида Зеленского на Путина стала больше
Джонсона российский президент поздравил без отлагательства. "Зеленскому стало еще обиднее", - заявил Соловьев.
Обновлено в 19:56
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Прибавка к пенсии С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Правитель Дубая и принцесса Хайя официально признали свой развод
Напомним, принцесса Хайя тайно сбежала от своего мужа, шейха Мохаммеда, вместе с двумя детьми и несколькими миллионами, попросив убежища в Германии.
Обновлено в 11:28