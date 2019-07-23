"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в нынешнем сезоне Олимп-ФНЛ. В матче 4-го тура хабаровчане обыграли "Чайку" - 2:0. Оба мяча провел хавбек Адлан Кацаев.

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