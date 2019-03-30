Футбол
«СКА-Хабаровск» переиграл «Авангард» в ФНЛREGNUM 03:46
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» победил курскую команду «Авангард» в матче 29-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги России (ФНЛ). Игра, проходившая на поле стадиона имени В. Ленина в Хабаровске, завершилась в пользу хозяев со счетом 1:0.
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«Енисей» и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ
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