Футбол

Матч ТВМатч ТВ«СКА-Хабаровск» одолел «Луч» в дальневосточном дерби

«Луч» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» в матче 11-го тура первенства ФНЛ. В составе хабаровчан отличились Ираклий Квеквескири и Адлан Кацаев. Отметим, что обе команды завершали встречу вдесятером, по одному игроку каждой стороны было удалено в результате стычки.
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«СКА-Хабаровск» в гостях обыграл «Луч»

Спорт-Экспресс04:55

«СКА-Хабаровск» выиграл дальневосточное дерби в формате 10 на 10

Евро-футбол.ру05:16

«СКА-Хабаровск» одолел «Луч» в дальневосточном дерби

Sportbox.RU04:55

«СКА-Хабаровск» обыграл «Луч» в 11-м туре ФНЛ

Sport24.ru05:00

«СКА-Хабаровск» обыграл «Луч» в гостевом матче ФНЛ

Чемпионат05:00

«СКА-Хабаровск» одолел «Луч» в дальневосточном дерби

Матч ТВ04:55

«СКА-Хабаровск» победил «Луч» в матче ФНЛ

РИА Новости05:14
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