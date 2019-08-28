Футбол
Матч ТВ«СКА-Хабаровск» одолел «Луч» в дальневосточном дерби
«Луч» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» в матче 11-го тура первенства ФНЛ. В составе хабаровчан отличились Ираклий Квеквескири и Адлан Кацаев. Отметим, что обе команды завершали встречу вдесятером, по одному игроку каждой стороны было удалено в результате стычки.
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Происшествия
Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Харламов бурно отреагировал на вести об обобравшей его Асмус
Юморист высмеял новости о непомерных тратах жены – актрисы Кристины Асмус. Гарик Харламов рассказал, куда на самом деле уходят его деньги.
Дни.ру 04:37
Культура
Умерла американская актриса Валери Харпер
Ушла из жизни известная американская актриса Валери Харпер.
РЕН ТВ вчера в 19:09
Наука
В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
В городе R вчера в 11:00
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах
Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
РИА Новости 03:25
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Шоу-бизнес
«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу
Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59
Здоровье
Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября
Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:41
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия вчера в 08:35
Происшествия
В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
РИА Новости 04:47
Единоборства
Многое на кону: Александр Поветкин в Лондоне проведет бой с Хьюи Фьюри
РИА Новости вчера в 17:31
Культура
Как путешествовали по Америке с простоватым первым лицом
Как путешествовали по Америке с простоватым первым лицом 15 сентября 1959 года начался визит председателя Совета министров СССР Н. С. Хрущева в Соединенные Штаты.
Коммерсантъ 05:03
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 29 августа в 08:31
Происшествия
СК начал проверку из-за хлопка газа в Бийске
RT на русском 05:19
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Наука
Ученые создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Команда исследователей, в которую вошли эксперты географического факультета МГУ имени Ломоносова, разработала международную базу данных о речных наводнениях в Старом свете.
МедиаПоток 29 августа в 02:46
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru вчера в 11:20
Баскетбол
Сборная России стартует на чемпионате мира по баскетболу
Трудный путь в Китай 31 августа в Китае стартует мужской чемпионат мира по баскетболу.
Газета.Ru вчера в 15:44