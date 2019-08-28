Футбол
Sportbox.RU«СКА-Хабаровск» одолел «Луч» в дальневосточном дерби
«Луч» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» в матче 11-го тура первенства ФНЛ. В составе хабаровчан отличились Ираклий Квеквескири и Адлан Кацаев. Отметим, что обе команды завершали встречу вдесятером, по одному игроку каждой стороны было удалено в результате стычки.
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Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычёв продолжит карьеру в чемпионате Армении, где будет выступать за ереванский «Пюник».
RT на русском 06:53
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Футбол
Молодежка «Зенита» забила «Спартаку» трижды за 24 минуты
Сине-бело-голубые забили три мяча за первые 24 минуты. Голы забивали Данила Хотулев, Вадим Симутенков и Максим Бачинчинский.
Спорт-Экспресс 05:44
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Гаджеты
Раскрыта внешность бюджетного Galaxy A с 5G
Недавно стало известно, что Samsung работает над 5G-смартфоном, который выйдет в рамках недорогой серии Galaxy A. В сети появился постер устройства, и мы можем наконец оценить его внешность.
Ferra 05:40
Происшествия
В Москве младенца госпитализировали после нападения собаки
РИА Новости вчера в 14:47
Хоккей
НХЛ решила не разрывать соглашение с профсоюзом игроков
НХЛ не будет досрочно разрывать коллективное трудовое соглашение с профсоюзом игроков (NHLPA) в следующем году, информирует официальный сайт лиги.
Спорт-Экспресс 03:38
Политика
Луценко устроил «дембельский аккорд» в Генпрокуратуре
Как выяснилось, 29 августа уже после окончания рабочего дня, в период с 18.00 до 19.00 Луценко внес в реестр новые данные по 20 уголовным производствам — изменив орган досудебного расследования.
Украина.ру 04:47
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Политика
Зеленский и Дуда проводят переговоры тет-а-тет в Польше
Экономика сегодня 06:49
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Общество
Умер один из богатейших людей мира Ханс Раусинг
Сын производителя упаковок Tetra Pak Рубена Раусинга Ханс, превративший бизнес из семейного в транснациональный, умер в ночь с на 30 августа в возрасте 93 лет.
Вести.Ru вчера в 13:56
Футбол
«Оренбург» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Уфу»
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес
Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца
Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.
Экспресс газета 00:08
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Армия и оружие
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Общество
Татарстан вошел в число регионов с зарплатой учителей выше средней
Татарстан вошел в число регионов России с самыми высокими средними зарплатами в образовании по отношению к средней зарплате в республике.
БИЗНЕС Online 05:25
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Авто
BMW отказался от выпуска «заряженных» универсалов BMW M
В компании считают, что на сегодня кроссоверы не плохо заменяют универсалы и у них ничем не хуже внедорожные характеристики.
Tvoe-avto.com вчера в 09:10
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурных выражений критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.
Взгляд.ру 03:56
Культура
Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru вчера в 20:48