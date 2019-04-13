Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Спартак-2» в добавленное времяREGNUM 06:07
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Константин Базелюк
|90′+4′
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» оказался сильнее в противостоянии с футболистами московской команды «Спартак-2» в матче 31-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России. Игра, проходившая на стадионе имени Ленина в Хабаровске, закончилась победой хозяев со счетом 1:0.
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