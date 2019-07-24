Футбол

«СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» благодаря дублю КацаеваSport24.ru 15:07

Хабаровский СКА победил "Чайку" в выездном матче 4-го тура ФНЛ со счетом 2:0. Оба гола хабаровчан забил Адлан Кацаев на 8-й и 12-й минуте игры.
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«СКА-Хабаровск» победил «Чайку» благодаря дублю Кацаева

Спорт-Экспресс15:16

«СКА-Хабаровск» одержал победу в матче ФНЛ с «Чайкой»

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Дубль Кацаева принес «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой»

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Как играют наши: ростовским футбольным клубам предстоят важные матчи

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«СКА-Хабаровск» сыграет с «Чайкой»

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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

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Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
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