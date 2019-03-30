Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард»Спорт-Экспресс 02:58
"СКА-Хабаровск" обыграл "Авангард" (1:0) в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 43-й минуте забил Павел Карасев. "СКА-Хабаровск" набрал 42 очка и занимает восьмое место.
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Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
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Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
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ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали
Обновлено вчера в 06:44
Футбол
Полоз и Бухаров остались в запасе «Рубина» на матч с «Енисеем»
«Енисей» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:39
Футбол
Месси скучает по противостоянию с Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что ему не хватает противостояния против нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, выступавшего за мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
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Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским
Сербия не может официально признать Крым российским, потому что тогда бы Белграду пришлось по той же самой модели отказаться от притязаний на Косово, чего сербская нация себе не может позволить, рассказал сербский президент Александр Вучич.
Обновлено в 02:12
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Ешь, пей, люби: истории про отдых в Грузии, после которых вы захотите туда полететь
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Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Пластический хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
Следственный комитет (СК) Кубани проверяет данные о лжехирурге с Украины, которая изуродовала более десяти женщин в Краснодаре.
Обновлено в 00:04
Политика
Ученый рассказал о влиянии перевода часов на здоровье
Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар заявил, что организм человека почти не ощущает перевода часов на зимнее и летнее время.
Обновлено вчера в 22:50
Культура
Михаил Пореченков стал Народным артистом России
Обновлено вчера в 06:50
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено вчера в 08:45
Общество
«Час Земли»: тамбовчане на 60 минут отключат свет и электроприборы
В течение 60 минут каждый тамбовчанин сможет стать её участником, просто выключив свет и электроприборы.
Обновлено вчера в 02:53
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Уникальный управляемый снаряд конструируют в России
Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
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Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 00:39
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global Hawk совершил 29 марта разведывательный полет вблизи Крыма.
Обновлено в 00:26
Баскетбол
Бывший защитник ЦСКА может стать генменеджером «Нью-Орлеана»
Бывший защитник ЦСКА Траджан Лэнгдон, ныне являющийся помощником генменеджера "Бруклина", входит в число кандидатов на пост генменеджера "Нью-Орлеана".
Обновлено в 02:58
Авто
Новый электрический гиперкар Lotus покажут в следующем месяце
Автомобиль официально покажут публике в следующем месяце.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 17:46
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Наука
Пластыри-контрацептивы для женщин встроили в украшения
Обновлено вчера в 02:29