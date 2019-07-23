"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал Адлан Кацаев (на 8-й и 12-й минутах), второй гол игрок забил с пенальти.

«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Чайку» в матче ФНЛ

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