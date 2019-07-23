Футбол
«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Чайку» в матче ФНЛРИА Новости вчера в 15:05
"СКА-Хабаровск" в гостях обыграл "Чайку" из Песчанокопского в матче четвертого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль сделал Адлан Кацаев (на 8-й и 12-й минутах), второй гол игрок забил с пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7339 источников, обновлено в 06:08, Вашингтон
Интернет
Крипто-платформа YouHodler допустила утечку данных. Деньги клиентов в опасности
Криптовалютная лендинговая платформа YouHodler допустила утечку личных данных своих пользователей.
Обновлено в 02:20
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
Оппозиционер Геннадий Гудков сообщил, что его вызвали в управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 04:19
Политика
Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии коллажем с Шойгу
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Политика
Путин пригласил пострадавших от наводнения на морской парад
Обновлено в 05:00
Общество
В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги
Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае
Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Трап повредил обшивку самолета в аэропорту «Шереметьево»
При подготовке к вылету самолета авиакомпании «Северный ветер» самоходный трап повредил обшивку борта в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 04:49
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено вчера в 15:02
Гаджеты
Стала известна дата презентации в России смартфона Honor 20 Pro
Девайс Honor 20 Pro получил от разработчиков экран с диагональю 6,26 дюйма и разрешением 2340х1080.
Обновлено 22 июля в 16:38
Политика
Москалькова опровергла данные об освобождении украинских моряков
Ранее о возможности освобождения моряков журналистам рассказала уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова.
Обновлено вчера в 09:58
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился на видеохостинге YouTube.
Обновлено в 02:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Космос
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Сочи из-за ливней сошел сель и затопило улицы
Штормовое предупреждение будет действовать до 26 июля В ночь на 25 июля несколько улиц в Сочи подтопило после ливней, сошел сель, снесло девять деревьев, в результате разгула стихии пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.
Обновлено в 02:37
Авто
«Автотор» построит еще один завод для BMW или Hyundai/Kia
Проектированием нового завода займется немецкая Durr. Контракт с ней планируется подписать 25 июля.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
В Москву на следующей неделе придет резкое похолодание, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Обновлено в 05:58
Футбол
Сборная России опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась с 43-й на 46-ю строчку рейтинга.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Обновлено в 02:56
Происшествия
Француз попытался пересечь Ла-Манш на летающей доске
Француз представил летающую доску во время парада в Париже и попытался пересечь на ней пролив Ла-Манш.
Обновлено в 03:50
Авто
1000-сильный Corvette ZR1 сравнили в гонке с Ferrari 488 GTB
Настроенный компанией Hennessey спорткар Chevrolet Corvette ZR1 сравнили в заезде с итальянским суперкаром Ferrari 488 GTB.
Обновлено в 00:14
Политика
Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17
Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Виторган и Нинидзе впервые вместе вышли в свет
Актер Максим Виторган впервые вышел в свет со своей молодой возлюбленной Нино Нинидзе, которая, напомним, на 19 лет его моложе.
Обновлено в 01:16