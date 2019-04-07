Футбол
«СКА-Хабаровск» минимально обыграл «Шинник»Евро-футбол.ру 05:00
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Олег Алейник
|28′
На Дальнем Востоке завершился ещё один матч 30-го тура ФНЛ. "СКА-Хабаровск" играл с "Шинником", прямым конкурентом за места вверху турнирной таблицы. Встреча получилась упорной, и все решил единственный мяч Олега Алейника на 28-й минуте.
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