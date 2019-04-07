«СКА-Хабаровск» минимально обыграл «Шинник»Евро-футбол.ру 05:00

На Дальнем Востоке завершился ещё один матч 30-го тура ФНЛ. "СКА-Хабаровск" играл с "Шинником", прямым конкурентом за места вверху турнирной таблицы. Встреча получилась упорной, и все решил единственный мяч Олега Алейника на 28-й минуте.

Авто Энтузиаст переделал Chevy Captiva в дорогой Rolls-Royce Cullinan Автомобиль обзавелся ярким мармеладным окрасом, независимо от того, что такой цвет хорошо подходит транспортному средству, что-то более сдержанное подошло бы намного больше.

Политика Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах Принц Уильям завершил трехнедельную стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ), сообщает Кенсингтонский дворец.

Энергетика Объем грузовой базы Севморпути к 2024 году превысит 80 млн тонн Безусловно, компаниям надо помогать в Арктике, нужно будет давать государственные льготы, как это было сделано на проекте "Ямал СПГ" в части разгрузки налогов.

Гаджеты Опубликован концепт «самого универсального смартфона в мире» Концепт «самого универсального смартфона в мире» появился в Сети, его опубликовал в своем микроблоге в Twitter известный инсайдер Ice Universe.

Происшествия В Москве задержали двух британцев В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, встретился с послом России Александром Яковенко, передает РИА "Новости".

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Экономика Инфляция в России в марте составила 0,3% Потребительские цены в России в марте 2019 года выросли в среднем на 0,3%, с начала года — на 1,8%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Происшествия На севере Бразилии обрушилась часть моста Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.

Армия и оружие ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Политика Польша потребует от Германии $900 млрд репараций Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Общество В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.

Единоборства Лобов выиграл дебютный бой в кулачных боях Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Артем Лобов успешно провел дебютный поединок по кулачному бою.

Общество Назван регион России с самым дорогим борщом "Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.

Авто Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей Renault Sandero Stepway – тот вариант, который одним из первых приходит на ум при ответе на вопрос о «самых практичных машинах стоимостью до 1 миллиона рублей».

Шоу-бизнес Скончалась вдова Валерия Золотухина В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.

Происшествия В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв Пожар и мощный взрыв произошли в жилом здании на северо-востоке Парижа.