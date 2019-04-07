Футбол
«СКА-Хабаровск» минимально обыграл «Шинник»Матч ТВ 05:03
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Олег Алейник
|28′
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Григорян раскритиковал ближайшего соперника «СКА-Хабаровск» за примитив
Хабаровский край сегодня05 апреля в 21:00
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