Футбол

«СКА-Хабаровск» минимально обыграл «Шинник»Матч ТВ 05:03

СКА-Хабаровск — Шинник
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Олег Алейник
28′
«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Шинник» в матче 30-го тура ФНЛ.
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