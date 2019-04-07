Футбол

«СКА-Хабаровск» минимально обыграл «Шинник»Sportbox.RU 05:03

СКА-Хабаровск — Шинник
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион им. Ленина
Олег Алейник
28′
«СКА-Хабаровск» на своем поле победил «Шинник» в матче 30-го тура ФНЛ.
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