Политика

SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооруженияРБК 21:12

В совокупности пять крупнейших экспортеров оружия — США, Россия, Франция, Германия и Китай, — с 2014 по 2018 год обеспечили 75% совокупного объема мирового экспорта вооружений. За последнюю пятилетку США увеличили отрыв от прочих поставщиков оружия.
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SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения

РБК21:12

Эксперты обнародовали список стран - крупнейших экспортеров оружия

Московский Комсомолец19:50

Эксперты рассказали, кто поставляет рекордные партии вооружения на Ближний Восок

Царьград20:25

Европейский институт посчитал какие страны являются «оружейными баронами»

Красная весна20:06

Россия стала одной из крупнейших стран-экспортеров вооружения

ТК Звезда20:31

Эксперты назвали крупнейшие государства — экспортёры вооружений

Life.ru19:27

Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

ТАСС19:12
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Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено в 20:49
Происшествия

СМИ узнали об опоздании пассажира на упавший в Эфиопии самолет

Гражданин Греции Антониос Мавропулос в интервью телеканалу Alpha TV сообщил, что он опоздал на самолет, который после взлета потерпел крушение в Эфиопии.
Обновлено в 21:06
Политика

ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности

Госавтоинспекция России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий во время дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 20:44
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено в 18:22
Общество

ЕАО замкнула рейтинг регионов ДВ по уровню среднемесячных зарплат

По предварительным данным Росстата, среднемесячные номинальные зарплаты в Еврейской автономии вышли на уровень чуть более 39-ти тысяч рублей.
Обновлено в 18:00
Политика

NYT узнала, кто устроил поджог грузовика с гумпомощью для Венесуэлы

Поджог грузовика с гуманитарной помощью на границе Колумбии и Венесуэлы в феврале текущего года устроил оппозиционер, а не сотрудники правоохранительных органов республики.
Обновлено в 20:17
Экономика

Назван способ сделать из чиновника взяточника без его ведома

С помощью системы быстрых переводов по номеру мобильного телефона можно сделать из любого чиновника «взяточника», рассказали «Известиям» в двух юридических компаниях.
Обновлено в 19:45
Музыка

Клип Лазарева с песней для «Евровидения» набрал 1 млн просмотров

Песню артист представил 9 марта. Продюсером его выступления на Евровидении стал народный артист России, певец Филипп Киркоров.
Обновлено в 04:17
Политика

Немецкий политик рассказал об ошибке Европы в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено в 19:33
Хоккей

Передача Орлова помогла «Вашингтону» продлить победную серию в НХЛ

Обновлено в 21:54
Политика

Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

Кризисная ситуация из-за выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) привела к потере премьер-министра страны Терезы Мэй поддержки почти всего кабинета министров.
Обновлено в 20:05
Политика

Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:40
Общество

Карлос Гон решил поучаствовать в заседании совета директоров Nissan

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон планирует принять участие в заседании совета директоров компании.
Обновлено в 21:43
Происшествия

В авиакатастрофе в Эфиопии погибли трое россиян

Обновлено в 18:01
Происшествия

На Сахалине в отделе полиции умер задержанный

"Следственным отделом проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в ходе которых будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц полиции", - сообщает пресс-служба следкома.
Обновлено в 21:15
Экономика

Иностранные инвесторы ухудшили оценки России

В целом из опроса следует, что международный бизнес при оценке делового климат в России вернулся к значениям 2016 года (53%).
Обновлено в 18:40
Экономика

Повседневные траты россиян в феврале выросли вопреки традиции

Россияне увеличили повседневные траты в феврале на 1,9% по сравнению с январем вопреки сложившейся традиции.
Обновлено в 21:17
Спорт

Александра Трусова: «Четверные мне прыгать не страшно, а в жизни много чего боюсь. Например, кататься на аттракционах»

Обновлено в 16:17
Кино

Дайверы показали завораживающий лед Телецкого озера зимой

Двое дайверов Роман Воробьев и Татьяна Клименко сняли фильм о замерзшей части Телецкого озера в районе поселка Яйлю, сообщает «АиФ-Алтай».
Обновлено в 10:29
Политика

В Венесуэле объявили выходной из-за отключения света

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник, 11 марта, передает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Религия

У православных христиан начался Великий пост

Православные христиане 11 марта вступают в Великий пост.
Обновлено в 18:24
Происшествия

В зоопарке США ягуар напал на любительницу селфи

Обновлено в 15:20
Происшествия

Попытавшийся проглотить дайвера кит попал на видео

Дайвер и подводный фотограф Райнер Шимпф попал в пасть кита у берегов ЮАР. Об инциденте он рассказал телеканалу Barcroft Animals.
Обновлено в 12:50
Политика

В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»

Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:33
Армия и оружие

Военный самолет США совершит наблюдательный полет над Россией

Новый наблюдательный полет над Россией предстоит совершить военному самолету США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 21:53
Общество

В Москве прошел согласованный с властями митинг за свободный интернет

Обновлено в 16:02 В столице на проспекте Сахарова прошел митинг за свободный интернет.
Обновлено в 08:43
Общество

Хазанов поддержал отстранение пьяного артиста МХАТ

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов отреагировал на ситуацию с увольнением пьяного артиста МХАТ, передает НСН.
Обновлено в 16:06
Футбол

Катар заплатил ФИФА 880 млн долларов за право провести ЧМ-2022

ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022.
Обновлено в 10:09
Политика

AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового российского ослепляющего оружия

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин".
Обновлено в 09:25
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