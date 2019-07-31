Немецкий футболист московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ощущениями от перехода в клуб.

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

Общество Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Политика На Украине возбудили новое дело против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Армия и оружие Минобороны России испытало интернет для военных Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.

Происшествия Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров «Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Экономика Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2» Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Общество Заповедник «Столбы» закрыли из-за пожароопасной ситуации "Столбы" закрыли из-за пожароопасной ситуации. Об этом сообщили в дирекции красноярского заповедника.

Экономика Впервые за два года в России зафиксирована дефляция В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.

Общество Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.

Футбол Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак» Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.

Авто В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.

Авто Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд По итогам первого полугодия 2019 года в Петербурге было продано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобиля — на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Игры Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».

Здоровье Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза Согласно докладу Минздрава «Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 2018 году», с 2005 года смертность от туберкулеза в России снизилась в 3,8 раза.

Политика Журналистов попросили удалиться с совещания Медведева и Осипова в Чите В Чите началось совещание председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Забайкальского края Александра Осипова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Забайкалья.

Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".