Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»RT на русском вчера в 13:30
Немецкий футболист московского «Спартака» Андре Шюррле поделился ощущениями от перехода в клуб.
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Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Общество
Из-за аномальной жары Аляску охватили лесные пожары
Обновлено в 04:13
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Происшествия
При пожаре в частном доме в Парголово погибли трое
Обновлено в 03:25
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Заповедник «Столбы» закрыли из-за пожароопасной ситуации
"Столбы" закрыли из-за пожароопасной ситуации. Об этом сообщили в дирекции красноярского заповедника.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Toshiba Memory представила SSD NVMe PCIe на 96-слойной 3D флеш-памяти
В устройствах обеих серий используется современная 96-слойная 3D флеш-память TLC (трехуровневые ячейки) BICS FLASH собственной разработки.
Обновлено в 03:23
Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляция
В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Осень назвали в МГУ венцом аномальной погоды
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов заявил, что аномальная погода в России закончится с приходом осени.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»
Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Балтийском море начались учения ВМФ «Океанский щит-2019»
В Балтийском море стартовали оперативные учения "Океанский щит-2019", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 04:25
Авто
В Китае представили кроссовер для богатых с девятью дверьми
Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет.
Обновлено в 01:37
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 04:26
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» — эволюционируй или умри
Обновлено в 01:27
Авто
Продажи автомобилей в Петербурге падают третий месяц подряд
По итогам первого полугодия 2019 года в Петербурге было продано 73 822 новых легковых и легких коммерческих автомобиля — на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 04:39
Игры
Google Play Pass предоставляет доступ к сотням премиальных приложений
Благодаря изображениям, полученным Android Police, теперь мы знаем, что «Google Play Pass» позволяет подписчикам «Испробовать новые приложения и безошибочно принять решение о покупке».
Обновлено в 02:10
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Здоровье
Минздрав: смертность от туберкулеза снизилась почти в 4 раза
Согласно докладу Минздрава «Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Российской Федерации в 2018 году», с 2005 года смертность от туберкулеза в России снизилась в 3,8 раза.
Обновлено в 04:15
Политика
Журналистов попросили удалиться с совещания Медведева и Осипова в Чите
В Чите началось совещание председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Забайкальского края Александра Осипова, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Забайкалья.
Обновлено в 03:40
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14