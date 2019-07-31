Футбол

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»RT на русском 13:30

Вперёд, «Спартак»! — написал Шюррле в Instagram. 28-летний немецкий футболист перешёл в московский «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чемпион мира поделился эмоциями от перехода в «Спартак»

Газета.Ru13:15

Андре Шюррле: «Счастлив быть в Москве. Спасибо „Спартаку“ за теплый прием»

Sports.ru14:24

Андре Шюррле — о переходе в «Спартак»: «Я очень взволнован»

Sportbox.RU13:16

Андре Шюррле — о переходе в «Спартак»: «Я очень взволнован»

Матч ТВ13:16

Шюррле: «Очень рад оказаться в Москве. Вперед, «Спартак»!»

Sport24.ru13:00

Шюррле: благодарен «Спартаку» за тёплый приём

Чемпионат12:58

«Очень рад оказаться в Москве». Шюррле - о переходе в «Спартак»

Спорт-Экспресс12:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни из-за отмены парада

Жизнь украинского лидера Владимира Зеленского находится в опасности из-за его решения отменить военный парад и направить освободившиеся средства на выплату премий военным.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Музыка

Гитаристы Rammstein поцеловались на концерте в Москве

Обновлено в 15:29
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Футбол

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

Обновлено в 13:24
Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Здоровье

Врачи назвали первый признак алкоголизма

Врачи рассказали, что является первым признаком алкоголизма.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Политика

Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Экс-депутат Рады рассказал о массовых увольнениях в ВСУ

Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 11:42
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Космос

Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»

Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.
Обновлено в 08:03
Футбол

«Копенгаген» прошел «ТНС» в отборочном раунде Лиги чемпионов

"Копенгаген" обыграл "ТНС" (1:0) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч на 52-й минуте забил Зека.
Обновлено в 15:41
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Общество

Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»

Обновлено в 14:27
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Футбол

Фелиш: хотел бы стать новым Роналду

Португальский нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш признался, что хотел бы быть похожим на форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

В ВВС США «потерялся» один стратегический бомбардировщик B-1 Lancer

Обновлено в 13:31
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Космос

В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО

Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Происшествия

На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар

Обновлено в 16:12
Единоборства

Вдова боксера Дадашева получит $100 тыс. от промоутерской компании

Обновлено в 14:47
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Здоровье

На Кубани рекордно снизилась младенческая смертность

Обновлено в 01:53
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное