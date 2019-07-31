Вперёд, «Спартак»! — написал Шюррле в Instagram. 28-летний немецкий футболист перешёл в московский «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».

Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»

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