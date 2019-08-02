Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле заявил, что надеется вновь забить гол в ворота ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба. «Я уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить», — сказал Шюррле.

Шюррле заявил, что надеется снова забить в ворота ЦСКА

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