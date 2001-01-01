Как стало известно «Чемпионату», московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. При этом «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.

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Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» проявили интерес к Андре Шюррле, который принадлежит дортмундской «Боруссии». «Железнодорожники» готовы рассмотреть как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста. Немецкие СМИ ранее отмечали, что сам Шюррле не против перебраться в Россию.

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