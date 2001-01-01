Футбол

«Спартак» и «Локомотив» интересуются ШюррлеЧемпионат 06:50

Ранее в немецких СМИ появлялась информация, что в услугах Шюррле заинтересованы несколько московских клубов, однако их названия не уточнялись. При этом отмечалось, что сам хавбек и его семья не против перебраться в Россию, так как его супруга Анна Шарыпова родом из Казахстана.
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«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле

Как стало известно «Чемпионату», московские «Спартак» и «Локомотив» интересуются полузащитником дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле. При этом «железнодорожники» рассматривают как покупку, так и аренду 28-летнего футболиста.
Чемпионат06:50

Подробнее о событии

Андре Шюррле попал в сферу интересов «Спартака» и «Локомотива»

Вести.Ru08:04

Шюррле заинтересовал «Спартак» и «Локомотив»

Metaratings07:52

СМИ: «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении Шюррле

Матч ТВ07:11

«Спартак» и «Локомотив» претендуют на Шюррле

Советский спорт07:18

СМИ: «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в приобретении Шюррле

Sportbox.RU07:11

«Чемпионат»: Шюррле интересен «Спартаку» и «Локомотиву»

Sports.ru07:31

«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле

Чемпионат06:50
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Боруссия Дортмунд», играющий на правах аренды в английском клубе «Фулхэм». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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