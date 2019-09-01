Футбол

MetaratingsMetaratings«Спартак» потерпел поражение в матче с «Зенитом»

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в выездном для себя матче чемпионата России. Победный мяч на счету Юрия Жиркова, который отличился впервые за два года. Ещё один мяч в исполнении Зелимхана Бакаева был отменён после просмотра VAR: мяч угодил ему в руку.
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