«Зенит» с минимальным счётом обыграл «Спартак» в выездном для себя матче чемпионата России. Победный мяч на счету Юрия Жиркова, который отличился впервые за два года. Ещё один мяч в исполнении Зелимхана Бакаева был отменён после просмотра VAR: мяч угодил ему в руку.

«Спартак» потерпел поражение в матче с «Зенитом»

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