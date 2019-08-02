Футбол
Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКАRT на русском 03:35
Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Ранее футболист рассказал о причинах перехода в «Спартак».
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Здоровье
Свердловские врачи спасли новорожденного с пороком сердца
Врачи Свердловской областной клинической больницы прооперировали новорожденного через 12 часов после того, как он родился, сообщает ЕТВ.
Обновлено в 05:43
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Празднующие День ВДВ десантники столкнулись с грузовиком
Автомобиль с десантниками, которые праздновали День ВДВ, столкнулся с грузовиком в Уфе. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минах в Донбассе, заявили в ДНР
Уточняется, что силовики пострадали от "установленных накануне дистанционным способом" украинских мин. Басурин добавил, что подорвались до шести человек, половина из них получили ранения различной степени тяжести и с трудом эвакуировались.
Обновлено в 06:45
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Футбол
Роналду распахнул рубашку своим фирменным жестом
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» распахнул свою рубашку фирменным жестом.
Обновлено в 07:54
Авто
Для пикапа Ford Super Duty 2020 представлен новый мотор V8
Ранее в этом году, бренд Ford представил совершенно новый вариант двигателя для модернизированного семейства полноразмерных грузовиков Super Duty 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 07:51
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Первая книга о Гарри Поттере ушла с молотка за 28,5 тысяч фунтов (35 тысяч долларов), передает Sky news.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Роналду посоветовал Дибале перейти в «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 04:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Политика
На Украине рассказали о пропуске россиян через границу
Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено в 07:49
Происшествия
В США легкомоторный самолет экстренно сел на шоссе
В американском Паркленде легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на шоссе в непосредственной близости от машины.
Обновлено в 07:44
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Экономика
Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков
Главы компаний-заемщиков однозначно ставят на вариант Минфина в наиболее рискованной его форме: их письмо — жалоба на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций БКБН.
Обновлено вчера в 19:02
Авто
Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном
Компания Toyota собирается вывести кроссовер RAV4 последней генерации на новый рынок. Для этого марка меняет название своего бестселлера.
Обновлено в 02:34
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Общество
«Роскосмос» показал фотографию пожаров в Сибири с орбиты
«Роскосмос» опубликовал фотографии, на которых видно, как выглядят лесные пожары в Сибири из космоса.
Обновлено вчера в 09:00
Здоровье
Как в Тульской области решают проблему дефицита ламивудина
Для возмещения возникшего дефицита министерство здравоохранения Тульской области закупает препарат за счет средств регионального бюджета на сумму свыше 2 млн рублей.
Обновлено в 07:23
Экономика
ММК выплатит в качестве дивидендов 200% свободного денежного потока
Свободный денежный поток (FCF) за отчетный период упал на 76,5% к уровню первого квартала 2019 года, до $61 млн.
Обновлено в 03:13
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35