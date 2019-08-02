Футбол
Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКАRT на русском 03:35
Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Ранее футболист рассказал о причинах перехода в «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Авто
Названы самые популярные в России дизельные машины в 2019 году
Самым популярным дизельным автомобилем в этом году оказался Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 05:29
Политика
В Совфеде прокомментировали прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT официальное прекращение с 2 августа действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:20
Политика
Китай пообещал ответить на новые пошлины США
Пекин пообещал принять ответные меры в случае введения новых пошлин на китайские товары со стороны США.
Обновлено в 04:33
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено 31 июля в 13:18
Общество
Виталий Мутко проведёт совещание в подтопленном Тулуне
В дважды подтопленном Тулуне состоится совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на территории города и района.
Обновлено в 03:13
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Путешествия
Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань
Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено в 01:00
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%
Чистая прибыль «Ростелекома» по втором квартале 2019 года выросла на 40%, достигнув 4,3 млрд рублей, по сравнению с 3,09 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчётности компании по МСФО.
Обновлено в 04:45
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено вчера в 10:32
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Общество
«Левада-центр» назвал главные проблемы россиян при эксплуатации жилья
Каждый третий россиянин (33%) в городах и сельской местности сталкивался с серьезными проблемами, которые связаны с эксплуатацией и состоянием жилья.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Транспорт
Владельцы дорожных камер больше не смогут зарабатывать на штрафах
Плата за обслуживание систем фиксации нарушений Правил дорожного движения в регионах России больше не будет зависеть от числа вынесенных постановлений – с таким предложением выступил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 05:36
Здоровье
Виттель. Реальность: Медицина как бизнес
Все равно большинство американцев не платит по этим гигантским счетам, как ты понимаешь. И. Виттель ― Так страховые компании то платят.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В ЯНАО на стройке прогремел взрыв: пострадали рабочие
В ЯНАО при взрыве получили тяжелые травмы и ожоги двое рабочих.
Обновлено в 03:28
Общество
Канадка рассказала об опасности ношения резинки для волос на запястье
Жительница Канады Лиза Макленнан рассказала, что из-за постоянного ношения резинки для волос на руке у нее возник синдром запястного канала.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Космос
В Солнечной системе найдена жизнь
Инопланетяне существуют? В Солнечной системе найдена планета с вероятной жизнью
Обновлено 31 июля в 00:03
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
Обновлено в 01:17