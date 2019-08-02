Последний сезон игрок провёл в «Фулхэме», за который 25 раз выходил на поле и записал на свой счёт шесть голов. Шюррле является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Ранее футболист рассказал о причинах перехода в «Спартак».

Шюррле: было бы неплохо ещё раз забить в ворота ЦСКА

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