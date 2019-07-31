Футбол
Андре Шюррле перешел в «Спартак» на правах арендыRuNews24.ru 12:57
Руководство «Боруссии» в своем Twitter уже пожелало удачи Андре Шюррле на время выступления за «красно-белых». В прошедшем сезоне Шюррле провел в аренде в английском «Фулхэме». Выступая за этот клуб игрок в 25 матчах забил шесть голов, однако лондонская команда все равно вылетела в Чемпионшип.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Наука
Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
Обновлено в 10:14
Политика
«Мирный план Зеленского»: Депутат Рады отомстил русской журналистке
"Мирный план президента Зеленского в действии", - заключает она.
Обновлено в 12:31
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 12:29
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
В Приморье прогнозируют мощный тайфун
Синоптики прогнозируют приход мощного тайфуна в Приморье. Предположительно он обрушится на регион после четвертого августа.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено в 16:48
Политика
Глава МИД Ирана отреагировал на введенные против него санкции США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в своем Twitter, что введенные США против него санкции не смогут повлиять на него.
Обновлено в 19:00
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено в 11:07
Финансы
Курс доллара: рубль обвалился на новостях из США
Курс евро составляет сейчас 70,54 руб. Таким образом, курс доллара вырос в качестве реакции на итоги заседания регулятора США.
Обновлено в 15:25
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено в 18:20
Политика
Власти Монголии подарили лошадь сыну Трампа
Обновлено в 15:58
Политика
Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров
Китай и США приняли решение провести следующий раунд торговых переговоров в сентябре.
Обновлено в 07:07
Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено в 19:21
Общество
Потребительскую корзину предлагают разделить на мужскую и женскую
Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали новые рекомендации по составу потребительских корзин отдельно для мужчин, женщин и детей разного возраста.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено в 20:58
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено в 12:00
Космос
«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС
Предыдущий рекорд был установлен грузовым кораблем «Прогресс МС-11», аппарат долетел до МКС за три часа и 21 минуту после старта.
Обновлено в 11:39
Кино
Сценаристы «Человека-паука» экранизируют «Подземелье драконов»
Обновлено в 11:49
Игры
Оригинальная Diablo стала доступна в браузере
Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Политика
Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 17:43
Общество
Зверев рассказал о ситуации с лесными пожарами в Сибири: «Перебор»
Спикеры рассказали об исключительной серьезности катастрофы.
Обновлено в 13:03