Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах арендыГазета.Ru 13:44
Состав десятикратных чемпионов страны пополнил полузащитник Андре Шюррле. Бывший игрок сборной Германии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2014 году, пришел на правах аренды, однако "Спартак" имеет опцию выкупа за €8 млн, если посчитает необходимым продлить сотрудничество.
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