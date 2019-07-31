Немецкий нападающий Андре Шюррле стал игроком «Спартака». 28-летний футболист будет выступать за московский клуб на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

Шюррле стал игроком «Спартака» на правах аренды

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