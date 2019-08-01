Футбол
Шюррле сравнил «Спартак» с «Челси» и «Боруссией»Матч ТВ 02:54
Напомним, 31 июля «Спартак» объявил об аренде Шюррле у «Боруссии» до конца текущего сезона.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
В администрации США подтвердили новые санкции против России
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило о новых санкциях США против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:12
Политика
США окончательно вышли из демилитаризирующего ДРСМД с Россией
США вышли из договора о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности сегодня, 2 августа.
Обновлено в 07:58
Игры
GTA 5 поставила личный рекорд по онлайну после обновления с казино
Благодаря обновлению The Diamond Casino & Resort онлайн Grand Theft Auto 5 стал рекордным с момента запуска игры.
Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
СК возбудил дело о халатности из-за пожаров в Красноярском крае
На сайте СК РФ появилось сообщение о том, что следственные органы главка по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено вчера в 21:06
Театры
Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни
Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
С января по июнь 2019 года в России было продано 55,7 тысяч новых легковых автомобилей с дизельным двигателем – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 03:10
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Семак надеется, что «Зенит» приобретет еще одного легионера
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что в команде появится еще один новый футболист и, скорее всего, это будет иностранец.
Обновлено в 10:28
Авто
Опубликованы патентные изображения российского электромобиля Zetta
Первые изображения новинки, производство которой начнется уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено в 04:26
Политика
Глава офиса Зеленского назвал провокацией сообщения о своей отставке
На вопрос, есть ли у Богдана желание уволиться, глава офиса Зеленского ответил, что его судьба в руках президента.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
У звезды «Дома-2» Руслана Проскурова родилась дочь
Напомним, в этом году среди бывших участников «Дома-2» произошел настоящий бэби-бум. Родителями стали сразу несколько звезд телестройки.
Обновлено в 08:53
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Происшествия
В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике
На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
Экономика
Работающим пенсионерам повысят пенсии
Пресс-служба Пенсионного фонда России подтвердила, что с 1 августа будут повышены пенсии определенной категории пенсионеров.
Обновлено 31 июля в 17:15
Религия
Как на Руси отмечали Ильин день
Ильин день на Руси всегда был одним из важнейших праздников года: несмотря на то, что в наши дни его определенно затмевает День ВДВ, когда десантники показывают, что холодной воды не боятся, и сегодня в России часто вспоминают, что на самом деле 2 августа наступает день Ильи-пророка.
Обновлено в 11:04
Происшествия
«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов
МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Футбол
ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова
Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Популярность услуги Trade-in в «Связном» выросла в шесть раз
С июля 2018 г. по июль 2019 г. число клиентов, воспользовавшихся программой обмена старых смартфонов на новые, увеличилось в шесть раз по сравнению с прошлым аналогичным периодом.
Обновлено в 06:17
Наука
Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера
Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.
Обновлено в 02:44