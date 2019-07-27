Футбол

Шюррле согласился перейти в «Спартак»Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21

Московский клуб может подписать бывшего полузащитника сборной Германии. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в «Спартак», сообщает Sport24.ru.
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Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
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