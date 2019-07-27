Футбол
Шюррле согласился перейти в «Спартак»Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Московский клуб может подписать бывшего полузащитника сборной Германии. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в «Спартак», сообщает Sport24.ru.
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Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
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Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
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Экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили официально обвинили в организации, руководстве и участии в групповых насильственных действиях на акции протеста в Тбилиси.
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Эрдоган заявил о поиске альтернатив F-35 в случае отказа США
Турция рассмотрит альтернативы американскому истребителю F-35 в случае отказа США в поставках самолета, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.
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Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
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МИД прокомментировал решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда
В МИД России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу RT штраф в размере 200 тысяч до решения суда.
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В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
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Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
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Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО
Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
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Японская компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск космической ракеты МОМО-4, которая после этого упала в море.
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Футбол
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Обновлено вчера в 23:42
Технологии
Опубликованы живые фото нового мобильного аккумулятора Xiaomi с беспроводной зарядкой
У Xiaomi скоро появится новый мобильный аккумулятор.
Обновлено в 04:19
Кино
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что продюсер Ларри Санитски, участвовавший в создании оригинального фильма по мотивам романа Стивена Кинга «Оно», подал в суд на создателей ремейка популярной ленты.
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Армия и оружие
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Военнослужащие вооруженных сил Украины пять суток подряд не обстреливают территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, соблюдая объявленное в Донбассе перемирие.
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Дипломаты посетили россиян на борту задержанного в Иране танкера
Сотрудники посольства России в Иране встретились с российскими гражданами, входящими в состав экипажа танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе.
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Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено вчера в 13:06
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Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
В связи с призывами прийти в субботу на несанкционированную акцию в центре столицы мэр Москвы Сергей Собянин предупредил в своем Twitter о возможности провокаций.
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Дачич: ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
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Южносахалинцев из ветхих домов переселят в шестнадцатиэтажку
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В Беларуси вступил в силу антитабачный декрет
В Беларуси вступил в силу декрет об ограничении доступности табачных изделий и электронных сигарет, сообщает информагентство БЕЛТА.
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