Футбол
Шюррле согласился перейти в «Спартак»Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Московский клуб может подписать бывшего полузащитника сборной Германии. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле согласился перейти в «Спартак», сообщает Sport24.ru.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
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