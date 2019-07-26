Хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле согласен перейти в московский "Спартак", сообщает Sport24. Ожидается, что о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время. Сообщалось, что 28-летним полузащитником интересовался и другой столичный клуб - "Локомотив".

Происшествия Пять автомобилей столкнулись на МКАД На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Экономика Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7% Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Лавров примет участие в министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Экономика Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.

Политика РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.

Политика Трамп рассказал о скором введении налога на французское вино Президент Соединенных Штатов Доналд Трамп рассказал о скором введении налога на вино из Франции.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.

Политика Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.

Происшествия Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.

Политика Трамп не увидел причин враждовать с Россией Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.

Происшествия Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Общество Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).

Армия и оружие Вальс буксиров и «звездный» концерт: как Севастополь отметит День ВМФ В течение нескольких часов зрителям представят театрализованное представление, посвященное истории создания Черноморского флота, покажут, как проходят разведывательный поиск, уничтожение обнаруженных подводных лодок противника, артиллерийский бой с надводными кораблями противника, а также организуют фонтаны на воде, вальс буксиров, групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.

Музыка В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Авто Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5 Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.

Экономика «Газпром» продал одному инвестору 3% акций за 139 млрд Крупнейшее с 2012 года размещение на бирже акций «Газпрома» закончилось покупкой пакета из 2,93% квазиказначейских акций одним покупателем за 139 млрд рублей.

Политика Российские моряки с задержанного Украиной танкера прилетели в Москву В Москву из Кишинева прилетел самолет, на борту которого находились моряки с российского танкера, задержанного ранее Службой безопасности Украины (СБУ).

Политика ЦИК Украины объявил итоги выборов в Раду По результатам обработки всех голосов, по партийным спискам в украинский парламент 9-го созыва проходят пять партий.