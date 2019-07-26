Футбол
Шюррле согласен стать игроком «Спартака»Газета.Ru 16:51
Хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле согласен перейти в московский "Спартак", сообщает Sport24. Ожидается, что о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время. Сообщалось, что 28-летним полузащитником интересовался и другой столичный клуб - "Локомотив".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:31, Вашингтон
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