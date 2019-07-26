Хавбек дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле согласен перейти в московский "Спартак", сообщает Sport24. Ожидается, что о трансфере игрока будет объявлено в ближайшее время. Сообщалось, что 28-летним полузащитником интересовался и другой столичный клуб - "Локомотив".

Политика Трамп не стал винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, но заявил, что предназначавшиеся для Анкары новейшие истребители F-35 могут продать из-за этого другим странам.

Кино Создатели «Игры престолов» уйдут из HBO в Disney+ или Amazon Создатели культового сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс покидают компанию HBO, с которой сотрудничали более 10 лет.

Происшествия Неизвестные в Москве отобрали машину у мужчины и скрылись Неизвестные отобрали машину у мужчины на Ленинградском проспекте в Москве и скрылись, в городе введен план "Перехват".

Политика Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Политика Трамп и Джонсон впервые поговорили по телефону Уточняется, что они договорились о встрече. Встреча Трампа и Джонсона должна пройти на саммите G20, который состоится в августе во Франции.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Политика МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Политика Трамп не увидел причин враждовать с Россией Что касается расследования о «российском вмешательстве» в выборы, то спецпрокурору Роберту Мюллеру не удалось найти связь Трампа с Москвой, однако 24 июля он бездоказательно обвинил Россию в намерении вмешаться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года.

Армия и оружие Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.

Политика В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями В Государственную думу внесён законопроект о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

Общество Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.

Музыка Бузова упала на сцене, но продолжила выступление Во время исполнения песни Бузова поскользнулась и упала на колено, однако быстро поднялась и продолжила выступление.

Здоровье Врачи обнаружили опасность средств для отпугивания комаров Медики обнаружили, что средства для отпугивания комаров могут быть опасны для человеческого здоровья.

Футбол Дасаев прокомментировал ссору Шалимова и Кононова Экс-голкипер московского "Спартака" Ринат Дасаев высказался по поводу ссоры бывшего игрока красно-белых Игоря Шалимова с нынешним главным тренером столичной команды Олегом Кононовым, передает "Чемпионат.com".

Наука Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.

Интернет WhatsApp начал тестировать новые функции Обновление WhatsApp в редакции 2.19.80.16 может принести целый ряд новых функций, передает портал WABetaInfo.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.

Спорт Организаторы сократили маршрут 20-го этапа «Тур де Франс» из-за погоды Маршрут предпоследнего этапа многодневной велогонки "Тур де Франс" значительно изменен в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, сообщается на официальной странице гонки в Twitter.

Общество НПО в США оспорила в суде штраф в пять миллиардов долларов для Facebook Неправительственная организация Центр электронной частной информации (EPIC) сообщила в пятницу, что подала в суд с требованием пересмотреть условия штрафа в 5 миллиардов долларов для соцсети Facebook.

Общество Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии Как отметил один из авторов инициативы – депутат Госдумы Павел Крашенинников, проблема оформления прав обострилась после введения системы уведомлений о начале и об окончании строительства (упрощенный порядок, при котором право на дачные дома регистрировалось только на основании документа на землю, прекратил действие с 1 марта 2019 года).

Происшествия В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Происшествия Крупное ДТП на МКАД: есть погибший и пострадавшие На Московской кольцевой автодороге (МКАД) в результате столкновения сразу пяти автомашин – двух грузовых и трех легковых – погиб человек, еще трое пострадали.