Футбол

Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»Спорт-Экспресс 04:47

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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
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