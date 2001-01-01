Футбол
Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»Спорт-Экспресс 04:47
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
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Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Обновлено в 05:43
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Фёдор Бондарчук прокомментировал аварийную посадку А321
Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук в беседе с kp.ru прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Пассажиры экстренно севшего A321 рассказали о действиях пилотов
Пассажиры самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в поле в Московской области, рассказали о грамотных действиях пилотов воздушного судна.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено в 06:06
Финансы
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о подготовке программы поддержки заемщиков-физлиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и не имеющих возможности погашать задолженность.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Росавиация проверит ЛИИ им. Громова после аварийной посадки А321
Росавиация собирается провести внеплановую проверку ЛИИ имени Громова, отвечавшего за защиту от птиц в аэропорту Жуковского, заявил глава службы Александр Нерадько в эфире телеканала "Россия 1". Оснований для проверок авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта Жуковский после инцидента он не видит.
Обновлено в 06:43
Авто
УАЗ займется разработкой новой платформы «Патриот-2020»
По итогам встречи стало известно, что в 2019 году планируется выпустить и отправить дилерам 3 тысячи «Патриотов» с «автоматом», а в 2020 году в продаже появится новый УАЗ «Профи» повышенной проходимости с двускатной ошинковкой.
Обновлено вчера в 12:23
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»
Обновлено в 07:32
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
Обновлено в 06:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес
«Не узнать»: Татьяна Буланова взбудоражила Сеть отпускным фото
Бейсболка и солнцезащитные очки — фанаты не сразу узнали любимую певицу.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос
Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%).
Обновлено в 04:41
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Путин обсудил вопросы безопасности в Персидском заливе с эмиром Катара
Владимир Путин и Тамим Бен Хамад Аль Тани обсудили вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Великобритания запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
Великобритания запретила поставлять подводные погружаемые аппараты и сопутствующее оборудование в Россию в связи с возможной "угрозой" функционированию подводных кабелей со стороны РФ.
Обновлено в 06:58
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30