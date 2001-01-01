Футбол
Шюррле рассказал, кто его сильнее всего впечатлил в «Спартаке»Спорт-Экспресс 04:47
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, что вратарь Александр Максименко произвел на него сильное впечатление по первым матчам.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Происшествия
Посадивших А321 пилотов считают героями в Кремле
Обновлено в 05:59
Происшествия
Пропавшего под Омском трехлетнего ребенка ищут около 600 человек
Почти 600 полицейских, местных жителей и волонтеров ищут пропавшего в лесу мальчика.
Обновлено вчера в 03:14
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака
Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 02:29
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Общество
Подсчитано число россиян на обочине жизни
Регионом с наименьшим количеством жителей в группе риска стала Москва (1,7 процента), с наибольшим — Хакасия (34,3 процента).
Обновлено в 02:45
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино заткнуться
Обновлено в 06:00
Общество
Роскачество признало безопасными 60% школьных пиджаков для мальчиков
Почти 40% проверенных Роскачеством школьных пиджаков для мальчиков не соответствуют требованиям безопасности, сообщает в среду организация.
Обновлено в 01:05
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Кирове убили двухлетнего ребенка
В Кирове задержан мужчина, зарезавший двухлетнего ребенка, сообщили "РГ" в четверг в СУ СКР по региону.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Здоровье
Врачи назвали признаки поражения печени
Медики назвали первые признаки, свидетельствующие о поражении печени.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, сумел отправить из тюрьмы, где он дожидается суда, письмо в Россию.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В Петербурге загорелось производственное здание
Пожар в производственно-складском сооружении на площади 500 квадратных метров произошел в четверг днем в Петербурге, сообщает городское управление МЧС РФ.
Обновлено в 06:30
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В США заявили о взрыве на орбите европейской ракеты
Обновлено в 06:10
Технологии
Binance вернулась к работе после планового обновления
Криптовалютная биржа Binance вернулась к полноценной работе.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Финансы
Среда стала худшим днем для американского рынка акций с начала года
Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Жуковском работала система отпугивания птиц в момент взлета А-321
При взлете из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.
Обновлено в 05:09
Политика
В Совфеде считают введение запрета на экспорт леса в КНР крайней мерой
Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил, что Россия способна предотвратить незаконную вырубку леса, назвав возможный запрет на экспорт леса в Китай крайней мерой.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Портрет Билла Клинтона в платье нашли в особняке у Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон был изображен в синем платье и красных туфлях на картине, найденной в особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Обновлено вчера в 20:54
Игры
Трейлер-анонс вышел к игре Need for Speed HEAT
Официальный трейлер появился к компьютерной игре Need for Speed Heat. Захватывающие гонки, погони, столкновение с полицией.
Обновлено вчера в 11:04