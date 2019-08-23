Футбол

Шюррле поздравил Торреса с окончанием карьерыСпорт-Экспресс вчера в 16:51

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поздравил испанского форварда Фернандо Торреса с окончанием карьеры. Игроки вместе выступали в «Челси». Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры и сегодня провел последний официальный матч.
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Фернандо Торрес
Испанский футболист
Испанский футболист, выступающий на позиции нападающего, игрок сборной Испании с 2003 по 2014 год, участник трёх чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира.
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