Футбол
Шюррле поздравил Торреса с окончанием карьерыСпорт-Экспресс вчера в 16:51
Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поздравил испанского форварда Фернандо Торреса с окончанием карьеры. Игроки вместе выступали в «Челси». Чемпион мира и Европы объявил о завершении карьеры и сегодня провел последний официальный матч.
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Торрес провел последний матч в футболе. Иньеста в нем отдал пас, который порвал шаблоны
Sport24.ruвчера в 14:30
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