Футбол

Шюррле попал в заявку «Спартака» на матч с «Туном» в ЛЕМатч ТВ 11:16

Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Заявка опубликована на официальном сайте УЕФА.
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Шюррле и Мельгарехо попали в заявку «Спартака» на Лигу Европы, Ларссон — вне списка

Sport24.ru11:19

Шюррле, Мельгарехо и Баду – в заявке «Спартака» на ЛЕ. Ларссон – нет

Sports.ru12:48

Шюррле и Мельгарехо в заявке «Спартака» на матч с «Туном» в Лиге Европы

Спорт-Экспресс10:38

Опубликована заявка «Спартака» на матч квалификации ЛЕ с «Туном»

RT на русском11:40

Шюррле попал в заявку «Спартака» на матч с «Туном» в ЛЕ

Матч ТВ11:16

Шюррле включен в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

РИА Новости11:10

Шюррле включён в заявку «Спартака» на первый матч квалификации ЛЕ с «Туном»

Чемпионат11:40
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