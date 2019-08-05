Футбол
Шюррле попал в заявку «Спартака» на матч с «Туном» в ЛЕМатч ТВ 11:16
Стала известна заявка московского «Спартака» на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна». Заявка опубликована на официальном сайте УЕФА.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Путин рассказал, как Россия ответит на выход США из ДРСМД
Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:50
Политика
Эстония отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Власти Эстонии отказались признавать российские паспорта, выданные жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 07:11
Общество
Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 12:51
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Политика
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало высмеяла слухи о беременности
Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.
Обновлено в 09:54
Политика
В Индии привели войска в состояние повышенной готовности
В Индии привели армию и ВВС страны в состояние повышенной боевой готовности после представления в парламенте законопроекта, который предполагает отмену закреплённого в индийской Конституции особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:53
Экономика
Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Политика
ЦИК рассмотрит пять жалоб незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Рабочая группа Центризбиркома по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу 6 августа планирует рассмотреть пять жалоб незарегистрированных кандидатов, в числе которых Дмитрий Гудков, Елена Русакова и Любовь Соболь, которым отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Появилось видео взрывов боеприпасов под Ачинском
Пользователи публикуют в соцсетях кадры взрывов боеприпасов на военном складе близ города Ачинска в Красноярском крае.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля
Обновлено в 13:56
Финансы
Курс евро достиг 73 рублей впервые с 13 июня
Курс евро к рублю достиг 73 рублей впервые с 13 июня, об этом свидетельствуют данные торгов. Курс евро вырос на 54 копейки — до 73,02 рубля.
Обновлено в 12:47
Авто
Новый кроссовер DFM 580 поступил в продажу в РФ
Российские дилеры DFM объявили о старте продаж нового семиместного кроссовера DFM 580, доступного в вариации Comfort MT по цене от 1,19 млн рублей.
Обновлено в 04:20
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Клещи стали переносчиками опасной лихорадки
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Смартфоны Realme 3 и Realme 3 Pro вышли на мировой рынок с очень неплохим сочетанием цены и характеристик.
Обновлено в 08:35
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
Боевики выпустили реактивные снаряды в сторону авиабазы Хмеймим
Боевики выпустили три реактивных снаряда в сторону авиабазы Хмеймим в Сирии, пострадавших на базе нет.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Карусель с детьми упала под Воронежем
Обновлено в 13:44
Политика
Коломойский встретился с Порошенко
Бизнесмен Игорь Коломойский встретился с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 11:08
Хоккей
Панарин нарядил деда в форму «Рейнджерс»
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нарядил своего дедушку в клубную экипировку и попросил передать привет родным.
Обновлено в 13:57
Политика
Зеленский обсудил сотрудничество с Борисом Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону и обсудили отношения двух стран после выхода Британии из ЕС, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:23
Гаджеты
Аналитик: Apple не будет увеличивать цены из-за новых пошлин на поставки из Китая
Известный аналитик из TF International Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) направил инвесторам аналитическую заметку, в которой рассматриваются вопросы логистики Apple в цепочке поставок и последствия введения администрацией Дональда Трампа новых пошлин на китайский импорт.
Обновлено в 07:15